السيطرة على حريق شب فى شقة بعقار بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بالدور الأرضي بأحد العقارات المكونة من 4 طوابق بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.



كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالعقار المشار إليه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي أدوار العقار.



وتجري حاليًا عمليات التبريد والمعاينة المبدئية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.