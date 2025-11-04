إصابة 7 أشخاص فى حادثين منفصلين بأسوان

شهدت أسوان وقوع حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الطبية اللازم.

وكان قد وقع الحادث الأول بطريق صحارى بمدينة أسوان حيث انقلبت سيارة ملاكى مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

أما الحادث الثانى، فشهد طريق أبوسمبل / أسوان البرى ، حيث انقلبت سيارة ملاكى أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

وانتقلت الأجهزة المعنية والمرورية إلى موقع الحادثين لرفع آثار التصادم وتيسير حركة المرور، فيما تم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية.