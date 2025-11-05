تزوير شعار الجمهورية | تفاصيل المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب والإحتيال علي المواطنين بمنطقة بالمطرية.

تفاصيل القضية



تبقي قسم شرطة بالمطرية ، معلومات تفيد قيام عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهم معلومات جنائية - يقوموا بتزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما غير مشروع.



وعثر بحوزتهم على عدد من الأختام مقلدة وشعار الجمهورية مقلد وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة، وأقروا بقيامهم بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.