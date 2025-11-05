قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

محاكمة المتهمين بالتعدّي على مُسن السويس .. اليوم

مسن السويس
مسن السويس
مصطفي رجب

تنظر محكمة جنح السويس، اليوم، مُحاكمة المتهمين بالاعتداء على مُسن، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مُسن السويس".

وأحالت النيابة العامة في السويس المتهمين بالتعدي على غريب مبارك إلى محكمة الجنح، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم مسن السويس.


 

قضية أثارت الرأي العام

وتعود الواقعة إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، يظهر فيه صاحب محل ملابس وشقيقه وهما يعتديان على المسن حسن مبارك المعروف بـ"مسن السويس" أمام ابنته التي وثقت المشهد ونشرته على “فيسبوك”. وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، وأحالتهما إلى جهات التحقيق التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة القضية، قبل التجديد لهما 15 يومًا إضافية، تمهيدًا لإحالة الملف إلى المحكمة التي تنظر القضية غدًا الأربعاء.


 

صلح مسن السويس مع الجاني

وكشف أحد أقارب عائلة الحاج غريب مبارك المعروف إعلاميًا بـ "مسن السويس"، الذي رفض الإفصاح عن صلة القرابة الكبيرة، عن التوصل إلى صلح بينه وبين الجاني الذي اعتدى عليه، موضحًا أن الحاج غريب سيحصل على شقة من الجاني ضمن بنود التسوية التي عرضها أهل المتهم.


 

وأضاف قريب الحاج غريب، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الحاج غريب وافق على التصالح لرغبته في أداء العمرة قريبًا، مؤكدًا أنه لا يريد السفر وهو على خلاف مع أحد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين العائلتين تمتد منذ 30 عامًا، وشهدت خلالها تعاملًا يسوده الود والاحترام، معتبرًا الواقعة "لحظة شيطان وتوقيع من الناس".


 

ونفى ما تردد بشأن مساعدة عائلة الجاني لابنة المسن في تجهيز زواجها، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن عائلة الحاج غريب ميسورة الحال ولا تحتاج لأي دعم مادي من أحد.


 

واختتم المصدر بتوجيه الشكر لكل من ساند العائلة خلال أزمتها، ولجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي دعم المسن وتضامن معه بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة.

