القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة والفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.