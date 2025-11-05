قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
رياضة

أزمة دفاعية وهجومية.. حسن مصطفى: الأهلي فشل في تعويض هؤلاء الثلاثي

الأهلي والزمالك
محمد سمير

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعاني من أزمة دفاعية وهجومية في الموسم الحالي.

وقال مصطفى، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "الأهلي منذ فترة طويلة لا يصعد ناشئين للفريق الأول، لأن النادي دائمًا مطالب بالفوز، بينما اللاعب الناشئ يحتاج وقتًا للتأقلم واكتساب الخبرة".

وأضاف: "الزمالك من أكثر الأندية التي اعتمدت على تصعيد الناشئين مؤخرًا، ومنحتهم فرصًا حقيقية، وذلك نتيجة إيقاف القيد وعدم قدرتهم على شراء لاعبين جدد".

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه موضحًا أزمة الفريق الفنية: "الأهلي يعاني حاليًا من أزمة هجومية واضحة، ولم يتم تدعيم الخط الأمامي بعد رحيل وسام أبو علي، كما توجد أزمة دفاعية بعد رحيل محمد عبد المنعم وعدم التعاقد مع مدافع مميز، إضافة إلى رحيل رامي ربيعة دون توفير بديل مناسب".

وأكمل:" رغم الانتقادات التي تعرض لها، إلا أن رامي ربيعة من أفضل المدافعين في مصر، وكان من الأجدر الحفاظ عليه وتلبية مطالبه المالية بدلًا من التعاقد مع لاعبين أقل فنيًا".

واختتم حديثه بالحديث عن بطولة السوبر المصري، قائلًا: "أتوقع أن يكون النهائي بين الأهلي والزمالك".

الأهلي حسن مصطفى الكرة المصرية أزمة دفاعية وهجومية الزمالك إيقاف القيد وسام أبو علي محمد عبد المنعم رامي ربيعة

