قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الرئيس القيرغيزي ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون
محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص
ملفات تمس حياة المواطن.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصين تسعى لإنعاش صناعة الصلب بدون خفض في الإنتاج

الصين
الصين
وكالات

تتبنى الصين نهجاً متدرجاً في إصلاح قطاع الصلب لديها، ما يعزز آفاق الشركات المتقدمة في الصناعة، لكنها في الوقت ذاته تتجنب فرض التخفيضات اللازمة لتقليص المعروض بشكل حاسم.

تضمّن ملخص الخطة الخمسية المقبلة للصين تعهدات واسعة بدعم الاستهلاك والابتكار في الاقتصاد، فيما حظيت حملة الحكومة ضد "الإفراط في المنافسة"، التي تستهدف فائض الإنتاج والمنافسة المدمرة التي يتسم بها قطاع الصلب وغيره، باهتمام أقل مما كان متوقعاً.

بدلاً من ذلك، يبدو أن بكين التزمت بتشديد تدريجي على شركات الصلب يمتد على مدى سنوات لا أشهر. ففي أكتوبر، اقترحت وزارة الصناعة قواعد أكثر صرامة للطاقة الإنتاجية، تنص على أن إلغاء العمليات القائمة يجب أن يفوق خطط إضافة منشآت جديدة بنسبة 1.5 إلى 1. أما عمليات الإحلال والتبديل التي تتضمن تحديث المصانع فستحظى بشروط أفضل، في حين لن يُسمح لبعض المراكز الرئيسية بإضافة أي طاقة إنتاجية جديدة على الإطلاق.

وضع حدود للتوسع بدلاً من إجبار المصانع المتعثرة على الإغلاق لن يساعد معظم الشركات التي تعاني من أزمة العقارات الممتدة لفترة طويلة في الصين، لكن التوجّه نحو تعزيز إنتاج الصلب الذي يتمتع بقيمة مضافة بدلاً من المنتجات السلعية مثل حديد التسليح المستخدم في البناء يشير إلى أن الشركات المتخصصة ستكون المستفيدة.

الصلب صناعة الصلب قطاع الصلب الصين المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

فيلم قصر الباشا

مايان السيد وأحمد حاتم وحسين فهمي يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "قصر الباشا"

يسرا

يسرا عن افتتاح المتحف: حاجة تدرس

ياسمين صبري

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية جذابة

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد