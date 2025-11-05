قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار مفاجئ من ترامب.. لماذا هدد بقصف نيجيريا وأغضب البنتاجون؟ |تفاصيل
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الحضري: توقع هوية بطل السوبر المصري أمر صعب والأداء متقارب بين الفرق الأربعة
أجواء خريفية مائلة للبرودة..حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
اتفاقية مياه بين بغداد وأنقرة… جدل حول منح صلاحيات أوسع لتركيا
الفريق أول صقر: القوات المسلحة تمتلك كل خيارات الردع لحماية أمن مصر
وزير الدفاع: مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الإستراتيجي الأول
الداخلية تواصل فعاليات "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات المواطنين بأسعار مخفضة
رحيم ابتلعته المياه.. انتشال جثة صغير من ترعة المنصورية بعد اختفائه
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار الـ21
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 66 قتيلا و26 مفقودا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال فى النواب لوقف نزيف المياه في زراعات القصب والموز والأرز و7 مقترحات لترشيد الري

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و أحمد كوجك وزير المالية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن ضرورة وضع خطة وطنية ملزمة لترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، خاصة في المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز.

وأكد “خضراوي” أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة في ظل محدودية الموارد وتزايد الاحتياجات، ما يتطلب تغييرًا جذريًا في أساليب الزراعة والري، والانتقال من الري بالغمر إلى الوسائل الحديثة التي تحقق كفاءة في استخدام كل نقطة ماء.
وطرح المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة أمام الحكومة حول هذا الملف الحيوي وهى :
1. ما هي خطة الدولة لتقليل استهلاك المياه في زراعة المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة جدًا؟
2. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع استخدام الري بالتنقيط والري بالرش في الأراضي القديمة والجديدة؟
3. هل هناك آليات رقابية لضمان التزام المزارعين بتطبيق نظم الري الحديثة؟
4. ما دور الجمعيات الزراعية والمحليات في توعية الفلاحين بخطورة إهدار المياه؟
5. وهل هناك برامج تمويل أو دعم فني لمساعدة المزارعين على تحويل نظم الري التقليدية إلى الحديثة دون أعباء مالية كبيرة؟

كما طرح “خضراوي” 7 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضمان التزام المزارعين بترشيد استخدام المياه في الري وهى :
1. توسيع برامج التمويل الميسر لتحويل نظم الري القديمة إلى حديثة.
2. إصدار تشريعات حازمة تحدد ضوابط زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
3. تفعيل دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بوسائل الترشيد وأثرها على الإنتاج.
4. تحديد خريطة زراعية وطنية تراعي الموارد المائية المتاحة في كل محافظة.
5. إقامة نماذج إرشادية في القرى الزراعية لتطبيق نظم الري الحديثة على أرض الواقع.
6. تحفيز المزارعين الملتزمين بنظم الري الموفرة من خلال منح وحوافز تشجيعية.
7. توسيع استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي لمتابعة استهلاك المياه في الأراضي الزراعية بدقة مشدداً على أن ترشيد استهلاك المياه أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن استمرار الزراعة التقليدية يهدد الأمن المائي والغذائي في آن واحد، وأن التحول إلى نظم الري الحديثة هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة مشيراً إلى أن التزام الدولة والمزارعين معًا هو الطريق إلى تحقيق معادلة الأمن المائي والغذائي لمصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على كل قطرة ماء باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة.

المهندس عبد السلام خضراوي رئيس مجلس الوزراء الدكتور الدكتور هاني سويلم وزيرة التنمية المحلية المحاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيديو المعتمر المصري

الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

ترشيحاتنا

مسن السويس والمتهم

لتعدّيهما على مُسن السويس.. المتهمان يواجهان هذه العقوبة طبقا للقانون

النائب أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب

نائب: مصر تقود مساعي وقف الحرب في غزة وتُثبت التزامها العميق بمساعدة الشعب الفلسطيني

مجلس النواب

7 تساؤلات من النائب أشرف أمين لمواجهة سرقة الكهرباء واقتراحات لحماية حق الدولة

بالصور

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد