الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع وسط اضطرابات حادة بأسواق الأسهم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وتعافي المعدن الأصفر من أدنى مستوياته في أسبوع، في ظل اضطرابات حادة بأسواق الأسهم العالمية وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.



وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.04% لتسجل 3972.71 دولار للأوقية، بعد أن فقد المعدن الأصفر أكثر من 1.5% أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى منذ 30 أكتوبر.



كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 3985.20 دولار للأوقية.



وحافظ الدولار على استقراره قرب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر، والتي لامسها في الجلسة السابقة، فيما تلقى الذهب دعما من موجة مشتريات انتقائية وعمليات اقتناص للفرص، إلى جانب تنامي الطلب على الملاذات الآمنة في ظل حالة العزوف عن المخاطرة التي تسيطر على الأسواق العالمية.



وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في خطوة وصفها رئيسه جيروم باول بأنها قد تكون الأخيرة خلال هذا العام.



وتلقى الذهب دعما إضافيا أيضا من التراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق الآسيوية، حيث هوت مؤشرات الأسهم على نحو واسع، ما عزز الإقبال على الأصول الآمنة وسط تصاعد المخاوف من فقاعة محتملة في أسهم التكنولوجيا.



وحذرت مؤسستا "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" المستثمرين من احتمال تعرض الأسهم لهبوط خلال العامين المقبلين، مشيرتين إلى أن موجة الصعود المستمرة منذ أكثر من عام تجاوزت المستويات المنطقية للتقييم.



ويعزز هذا التدهور الحاد في أسواق الأسهم من الطلب على الذهب، إذ يتجه المستثمرون نحو التحوط من المخاطر وسط تنامي القلق بشأن احتمالات تصحيح واسع في أسواق الأسهم العالمية.

