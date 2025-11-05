قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنباطي تمنح الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة التعاون الدولي تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية

جانب من اللقاءات
جانب من اللقاءات
هاجر رزق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية، والمنظمات الأممية، وذلك خلال خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور فيليبي باوليير، مساعد الأمين العام لشؤون الشباب، ورئيس مكتب الشباب التابع للأمم المتحدة، حيث شهد اللقاء مناقشات العلاقات الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة بمختلف منظماتها وبرامجها التابعة، وبحث الجهود الوطنية في مجال تمكين الشباب وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة من خلال مبادرة «شباب بلد» التي تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، حيث بحثت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وتطرقت «المشاط»، إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والبرامج على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لسكان الريف المصري، فضلًا عن مبادرات 100 مليون صحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، سيما سامي بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، حيث تناول الاجتماع العلاقات المشتركة بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وجهود زيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، من خلال الشراكات البناءة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة حرصت على وضع "تمكين المرأة" كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، نظرًا لأهميته في تدعيم جهود التنمية الاقتصادية.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط،  فهد عبدالله ملك، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة التعليم فوق الجميع، و مانع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم جهود التعليم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للشباب من أجل إعدادهم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي.

التعاون الدولي الحكومة القطرية الرئيس عبد الفتاح السيسي المنظمات الأممية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

ترشيحاتنا

حسن عابدين

في ذكرى رحيله.. حسن عابدين من المسرح العسكري إلى قلوب الجماهير

قصر المنيل

قصر المنيل يحتفى بمرور 150 عاما على ميلاد مؤسسه في مهرجان الموسيقى الكلاسيكية

كارثة طبيعية

مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3.. محمد سلام ينجب 7 أطفال

بالصور

تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد