توقيع اتفاقية لنقل مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية نقل مهام ووظائف الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من مراد ميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان، ونايف العجروش، المدير العام للادارة العامة للعلاقات الحكومية و الدولية ببنك التصدير والاستيراد السعودي، على هامش الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان، الذي عُقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في جدة، واستضافته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تأمين الائتمان والاستثمار، لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة، والحد من المخاطر، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الأمانة العامة لاتحاد أمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لضمان النقل السلس لمهام الاتحاد ومسؤولياته وسجلاته وأصوله والوظائف المؤسسية للأمانة العامة، ويعكس هذا الاتفاق التزام المؤسستين المشترك بتعزيز قدرات اتحاد أمان والنهوض برؤيته طويلة المدى.

وقال مراد ميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان: "يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة في تعزيز الاستقلالية التشغيلية لاتحاد أمان واستدامته، ويظل أعضاء اتحاد أمان ملتزمين بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون فيما بينهم"