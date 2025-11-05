قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السنباطي تمنح الفلسطينية ريتاج جحا لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

توقيع اتفاقية لنقل مهام الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي

الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي
الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي
محمد يحيي

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية نقل مهام ووظائف الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من مراد ميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان، ونايف العجروش، المدير العام للادارة العامة للعلاقات الحكومية و الدولية ببنك التصدير والاستيراد السعودي، على هامش الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان، الذي عُقد في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في جدة، واستضافته المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال تأمين الائتمان والاستثمار، لمناقشة استراتيجيات تعزيز التجارة، والحد من المخاطر، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الأمانة العامة لاتحاد أمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لضمان النقل السلس لمهام الاتحاد ومسؤولياته وسجلاته وأصوله والوظائف المؤسسية للأمانة العامة، ويعكس هذا الاتفاق التزام المؤسستين المشترك بتعزيز قدرات اتحاد أمان والنهوض برؤيته طويلة المدى.

وقال مراد ميزوري، الأمين العام لاتحاد أمان: "يمثل هذا الانتقال خطوة مهمة في تعزيز الاستقلالية التشغيلية لاتحاد أمان واستدامته، ويظل أعضاء اتحاد أمان ملتزمين بدعم رسالة الاتحاد في تعزيز التعاون فيما بينهم"

الاتفاقية الاستثمار التكامل الاقتصادي استراتيجيات الاستيراد

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

