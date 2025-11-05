وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي الخامس والعشرين، والمنعقدة بالقاهرة يومى ٥ & ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور هانى سويلم .

وفى كلمته .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لأعضاء مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي، ومدير إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي بالبنك الإفريقي للتنمية، كما أعرب عن تقديره لكارل هيرمان غوستاف وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي السابق بجمهورية ناميبيا ورئيس المرفق السابق لما قدمه من تفانٍ فى إنجاح أعمال المرفق، كما توجه سيادته بالشكر لشركاء التنمية على دعمهم المتواصل للمرفق بما انعكس على اداءه المتميز، متوجها بالدعوة للشركاء لزيادة المساهمات المالية لتمكين المرفق من توسيع نطاق عمله خاصة من خلال آليات التمويل المبتكرة والشاملة .

كما توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، على استضافته وإدارته الفعالة للمرفق، وأيضا لمتشيرا يوهانس المدير التنفيذى للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي .

وأشار إلى أن أفريقيا تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية وسياسة المياه الافريقية ٢٠٦٣ ، تجسيدًا لرؤية مشتركة لقارة إفريقية يتمتع فيها كل إنسان بمياه نظيفة وصرف صحي آمن، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لمرفق المياه الأفريقي لتمكينه من تنفيذ مهمته على أكمل وجه .

وأشار لقيام مصر بتنفيذ عدد من الدراسات تحت مظلة "مرفق المياه الإفريقي" مثل دراسات تحلية المياه بالطاقة المتجددة والجاري اعدادها، وخطة إعادة تأهيل المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، ودراسات ترعتي النوبارية والإسماعيلية والتي تم الانتهاء منها، حيث أسهمت هذه الدراسات والخطط فى تعزيز القدرات الوطنية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وجذب الاستثمارات، وذلك في ضوء حرص مصر على تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية .

وأوضح الدكتور سويلم فى كلمته أن القارة الإفريقية لا زالت تواجه تحديات جسيمة؛ فمئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، بينما يواصل تغير المناخ تهديد توافر المياه عبر موجات الجفاف والفيضانات والأمطار غير المنتظمة، مما يؤكد على الدور الهام لمرفق المياه الإفريقي فى التعامل مع هذه التحديات من خلال مشروعات قابلة للتطبيق على الطبيعة، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم فى تحقيق الأمن المائي والمرونة المناخية .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار دعم "مرفق المياه الإفريقي" لمشروعات المياه الدولية المشتركة فى الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر، حيث تمثل هذه المبادئ أساس الثقة والتعاون والاستقرار بين الدول المتشاطئة، وضمان أن تصبح مياه إفريقيا المشتركة مصدرًا للوحدة والنماء .

واضاف أنه وخلال الجلسة رفيعة المستوى التى عقدها "مرفق المياه الإفريقي" خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" تحت عنوان "إطلاق الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا" .. فقد أكدت المناقشات على أهمية إعداد مشروعات قابلة للتمويل، واعتماد آليات التمويل المدمج، وربط التمويل بنتائج واضحة وقابلة للقياس، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة .