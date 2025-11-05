قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الري: مئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة

الدكتور سويلم يترأس إجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي الخامس والعشرين AWF
الدكتور سويلم يترأس إجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي الخامس والعشرين AWF
أمل مجدى

افتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي AWF، اجتماعات مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي الخامس والعشرين، والمنعقدة بالقاهرة يومى ٥ & ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور هانى سويلم .

وفى كلمته .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لأعضاء مجلس إدارة مرفق المياه الإفريقي، ومدير إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي بالبنك الإفريقي للتنمية، كما أعرب عن تقديره لكارل هيرمان غوستاف وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي السابق بجمهورية ناميبيا ورئيس المرفق السابق لما قدمه من تفانٍ فى إنجاح أعمال المرفق، كما توجه سيادته بالشكر لشركاء التنمية على دعمهم المتواصل للمرفق بما انعكس على اداءه المتميز، متوجها بالدعوة للشركاء لزيادة المساهمات المالية لتمكين المرفق من توسيع نطاق عمله خاصة من خلال آليات التمويل المبتكرة والشاملة .

كما توجه الدكتور سويلم بخالص الشكر للبنك الإفريقي للتنمية برئاسة الدكتور سيدي ولد طه، على استضافته وإدارته الفعالة للمرفق، وأيضا لمتشيرا يوهانس المدير التنفيذى للمرفق وفريق عمل المرفق على جهودهم الدؤوبة واحترافهم العالي .

وأشار إلى أن أفريقيا تمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية وسياسة المياه الافريقية ٢٠٦٣ ، تجسيدًا لرؤية مشتركة لقارة إفريقية يتمتع فيها كل إنسان بمياه نظيفة وصرف صحي آمن، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم لمرفق المياه الأفريقي لتمكينه من تنفيذ مهمته على أكمل وجه .

وأشار لقيام مصر بتنفيذ عدد من الدراسات تحت مظلة "مرفق المياه الإفريقي" مثل دراسات تحلية المياه بالطاقة المتجددة والجاري اعدادها، وخطة إعادة تأهيل المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، ودراسات ترعتي النوبارية والإسماعيلية والتي تم الانتهاء منها، حيث أسهمت هذه الدراسات والخطط فى تعزيز القدرات الوطنية، ورفع القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وجذب الاستثمارات، وذلك في ضوء حرص مصر على تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية .

وأوضح الدكتور سويلم فى كلمته أن القارة الإفريقية لا زالت تواجه تحديات جسيمة؛ فمئات الملايين من الأفارقة يفتقرون لخدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، بينما يواصل تغير المناخ تهديد توافر المياه عبر موجات الجفاف والفيضانات والأمطار غير المنتظمة، مما يؤكد على الدور الهام لمرفق المياه الإفريقي فى التعامل مع هذه التحديات من خلال مشروعات قابلة للتطبيق على الطبيعة، وبناء القدرات، وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم فى تحقيق الأمن المائي والمرونة المناخية .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار دعم "مرفق المياه الإفريقي" لمشروعات المياه الدولية المشتركة فى الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما في ذلك الإخطار المسبق وعدم التسبب في ضرر، حيث تمثل هذه المبادئ أساس الثقة والتعاون والاستقرار بين الدول المتشاطئة، وضمان أن تصبح مياه إفريقيا المشتركة مصدرًا للوحدة والنماء .

واضاف أنه وخلال الجلسة رفيعة المستوى التى عقدها "مرفق المياه الإفريقي" خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" تحت عنوان "إطلاق الاستثمارات في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا" .. فقد أكدت المناقشات على أهمية إعداد مشروعات قابلة للتمويل، واعتماد آليات التمويل المدمج، وربط التمويل بنتائج واضحة وقابلة للقياس، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة .

الري وزير الري مرفق المياه الأفريقى هانى سويلم تحلية المياه

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

دعاء للميت

دعاء للميت .. ردده الآن أفضل هدية يفرح بها المتوفى ويسكنه الفردوس الأعلى

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن عن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام 2025

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: تكررت نداءات شيخ الأزهر حول ضرورة العدالة الإنسانية

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

