لو عايزه تقدمي في مسابقة ملكات الجمال.. اعرفي التفاصيل

تتابع جميع الفتيات مسابقات ملكات جمال العالم وملكات العرب، والكثير لا يعلم شروط المسابقة، وهل المسابقة تعتمد فقط على الجمال من حيث الكل، أم يتطلب ذلك مميزات آخرى.

أكدت المغربية يسرا بوحمده، الحاصلة على لقب ملكة جمال العرب للقارات 2025، فى حفل أقيم فى القاهرة، أنها كانت تابعت مسابقة ملكة جمال العرب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها من ألمانيا، وشاركت في المسابقة التي تمت في تركيا، وحصلت على لقب ملكة جمال العرب وأوروبا.

وقالت يسرا بوحمده ، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن أصلها مغربي وأنها دخلت المسابقة وكانت هناك منافسة مع بعض المتسابقات الأخرى.

ولفتت إلى أن الجمال ليس جمال الشكل، لكن هناك الأهم وهو جمال الروح، فالجمال دون ثقافة واحترام لا يكون له أهمية، وفكل الأمور مرتبطة ببعضها.

وأوضحت أنها بعد اللقب مستمرة في عمها بعد حصولها على شهادة في إدارة المكتب والأعمال، وتعمل في نفس التخصص في ألمانيا، كما أنها ستدخل في المجال الفني.

وأشارت إلى أن المسابقة فتحت لها أبواب عمل، وأنها تشعر بأنها تمتلك بعض الاشياء التي تقدمها، موضحة أنها لا تخاف من الكاميرا.

وحصلت المغربية يسرا بوحمده، على لقب ملكة جمال العرب للقارات عن قارة أوروبا، وذلك بعد منافسة جمعت ممثلات عن قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا، وبهذا تعتبر أول مغربية تفوز بهذا اللقب على المستوى الأوروبي.

وفازت الأمريكية سكينة بوزيدي بلقب وصيفة أولى، بينما حصلت الآسيوية أميرة عبادي على لقب الوصيفة الثانية وحصلت على لقب سفيرة الجمال العربي للعالم فريدة شيمي ممثلة قارة إفريقيا، و فازت زينب بن مرزوق بلقب "توب موديل العالم".

وكشفت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم، أن مسابقة ملكة جمال العرب أصبحت معروفة بين جميع الدول، لأنها تتم للمرة الـ 20، وإن المسابقة لديها 14 وكيلا حول العالم، و16 وكيلا بين أوروبا وأمريكا، وتركيا وآسيا، فالمسابقة كبيرة.

وأضافت أن كل قارة يكون لديها رئيس ومسئول، وأن شروط المشاركة في المسابقة تتلخص في أن تكون المتقدمة عربية الجنسية وتمتلك الثقافة اللغات و والحضور، ويكون العمر من 18 إلى 28 عامًا، وأن تكون المتقدمة قادرة على تمثيل بلدها.

وأشارت إلى أن الاختيار للمشاركة في المسابقة لن يكون من خلال الإنترنت لكن من خلال الحضور للمؤتمر، وأن المشاركة والفوز بالمسابقة موضوع كبير وليس أمرا بسيطا.