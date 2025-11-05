قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو عايزه تقدمي في مسابقة ملكات الجمال.. اعرفي التفاصيل

ملكات جمال
ملكات جمال
البهى عمرو

تتابع جميع الفتيات مسابقات ملكات جمال العالم وملكات العرب، والكثير لا يعلم شروط المسابقة، وهل المسابقة تعتمد فقط على الجمال من حيث الكل، أم يتطلب ذلك مميزات آخرى.

أكدت المغربية يسرا بوحمده، الحاصلة على لقب ملكة جمال العرب للقارات 2025، فى حفل أقيم فى القاهرة، أنها كانت تابعت مسابقة ملكة جمال العرب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها من ألمانيا، وشاركت في المسابقة التي تمت في تركيا، وحصلت على لقب ملكة جمال العرب وأوروبا.

وقالت يسرا بوحمده ، خلال لقائها مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن أصلها مغربي وأنها دخلت المسابقة وكانت هناك منافسة مع بعض المتسابقات الأخرى.

ولفتت إلى أن الجمال ليس جمال الشكل، لكن هناك الأهم وهو جمال الروح، فالجمال دون ثقافة واحترام لا يكون له أهمية، وفكل الأمور مرتبطة ببعضها.

وأوضحت أنها بعد اللقب مستمرة في عمها بعد حصولها على شهادة في إدارة المكتب والأعمال، وتعمل في نفس التخصص في ألمانيا، كما أنها ستدخل في المجال الفني.

وأشارت إلى أن المسابقة فتحت لها أبواب عمل، وأنها تشعر بأنها تمتلك بعض الاشياء التي تقدمها، موضحة أنها لا تخاف من الكاميرا.

وحصلت المغربية يسرا بوحمده، على لقب ملكة جمال العرب للقارات عن قارة أوروبا، وذلك بعد منافسة جمعت ممثلات عن قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا، وبهذا تعتبر أول مغربية تفوز بهذا اللقب على المستوى الأوروبي.

وفازت الأمريكية سكينة بوزيدي بلقب وصيفة أولى، بينما حصلت الآسيوية أميرة عبادي على لقب الوصيفة الثانية وحصلت على لقب سفيرة الجمال العربي للعالم فريدة شيمي ممثلة قارة إفريقيا، و فازت زينب بن مرزوق بلقب "توب موديل العالم".

وكشفت الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم، أن مسابقة ملكة جمال العرب أصبحت معروفة بين جميع الدول، لأنها تتم للمرة الـ 20، وإن المسابقة لديها 14 وكيلا حول العالم، و16 وكيلا بين أوروبا وأمريكا، وتركيا وآسيا، فالمسابقة كبيرة.

وأضافت أن كل قارة يكون لديها رئيس ومسئول، وأن شروط المشاركة في المسابقة تتلخص في أن تكون المتقدمة عربية الجنسية وتمتلك الثقافة اللغات و والحضور، ويكون العمر من 18 إلى 28 عامًا، وأن تكون المتقدمة قادرة على تمثيل بلدها.

وأشارت إلى أن الاختيار للمشاركة في المسابقة لن يكون من خلال الإنترنت لكن من خلال الحضور للمؤتمر، وأن المشاركة والفوز بالمسابقة موضوع كبير وليس أمرا بسيطا.

ملكات جمال العالم ملكات جمال المغربية يسرا بوحمده ملكات العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد