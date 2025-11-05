قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مواصلة مكاسبها التي سجلتها في ختام تعاملات أمس، وسط حالة من التفاؤل بين المستثمرين.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة:

صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.64% مسجلًا 39248 نقطة.

ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.59% ليصل إلى 48331 نقطة.

زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.47% عند 17734 نقطة.

صعد مؤشر «EGX35-LV» بنسبة 0.52% مسجلًا 4372 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.69% ليبلغ 12280 نقطة.

صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.64% ليصل إلى 16163 نقطة.

قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% مسجلًا 4077 نقطة.

وحقق مؤشر تميز أعلى نسبة صعود بلغت 1.79% ليصل إلى 16255 نقطة.

وتشير تحركات السوق في بداية الجلسة إلى استمرار حالة الزخم الشرائي في الأسهم الكبرى والمتوسطة، وسط توقعات بمواصلة الأداء الإيجابي خلال الجلسات المقبلة مدعومًا بتحسن السيولة وعودة الثقة في السوق.

