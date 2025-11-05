قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حماس: مشاريع الاستيطان جزء من مخطط القدس الكبرى لطمس الهوية الفلسطينية

حماس
حماس
محمود نوفل

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن مشاريع الاستيطان الجديدة في القدس جزء من مخطط “القدس الكبرى” لطمس الهوية الفلسطينية.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن طرح سلطات الاحتلال مناقصتين جديدتين لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة “آم – جعفات بنيامين” شمال شرق القدس المحتلة، يأتي في إطار سباقٍ محمومٍ لفرض واقع استيطاني جديد على الأرض، وتوسيع دائرة التهويد والضمّ في محيط المدينة المقدسة.

وأشار ناصر الدين إلى أن هذه المشاريع الاستيطانية التي تستهدف المناطق الشمالية الشرقية للقدس، تندرج ضمن المخطط الأخطر لما يُسمى “القدس الكبرى”، الذي تسعى حكومة الاحتلال الإرهابية من خلاله إلى فصل المدينة عن امتدادها الفلسطيني، وابتلاع المزيد من الأراضي لصالح مزيد من الاستيطان والتهويد الممنهج.

وذكر أن هذه القرارات تتزامن مع تصعيدٍ ميداني في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وتشديدٍ متواصلٍ للحصار والتضييق على المقدسيين عبر الاعتقالات والإبعادات وهدم المنازل، في محاولة لترهيبهم ودفعهم إلى الرحيل القسري عن مدينتهم.

كما أكد ناصر الدين، أن هذه المخططات الإجرامية لن تفلح في تغيير هوية القدس، ولن ينجح الاحتلال الفاشي في فرض الضمّ والتهجير والتهويد، مشددا على أن الشعب الفلسطيني المرابط سيبقى صامدًا على أرضه ومدينته، ويدافع عنها بكل الوسائل المتاحة مهما بلغت شدة العدوان ومحاولات التهويد.

وفي نهاية تصريحاته ؛ دعا ناصر الدين الأمة العربية والإسلامية، حكوماتٍ وشعوبًا، إلى تحمّل المسؤولية الدينية والتاريخية في حماية المدينة المقدسة وأولى القبلتين وثالث الحرمين من خطر التهويد، بكل السبل الممكنة، وإلى دعم صمود المقدسيين حتى يظلوا شوكة في حلق الاحتلال ومخططاته الاستيطانية.

حماس الإستيطان القدس المسجد الأقصى حكومة الاحتلال

