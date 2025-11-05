مجلس إدارة الزهور يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد للدورة 2025–2029

عقد مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، أولى جلساته الرسمية بتشكيله الجديد للدورة 2025–2029 وذلك بالمقر الرئيسي للنادي بمدينة نصر.

وتم خلال الاجتماع الترحيب بالأعضاء الجدد ومناقشة الخطط الاستراتيجية للنادي، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الأعضاء ويعزز مكانة النادي رياضيًا واجتماعيًا.

ويتكون مجلس إدارة نادي الزهور في تشكيله الجديد من كل من:

الرئيس: المستشار الدكتور محمد الدمرداش

نائب الرئيس: المستشار إيهاب الشريطي

أمين الصندوق: المحاسب علي عادل

أمين الاستثمار: المهندس أحمد أسامة الأعضاء فوق السن:

الأستاذة رنا كمال فوزي

المهندس محمد عبد السلام

الدكتور المهندس أيمن بيرم

الكابتن ياسر حفني

اللواء دكتور مهندس حازم حسن

المهندس مصطفى تعلب

الأعضاء تحت السن:

الدكتورة آية شريف

المهندس علي إسماعيل عبد الغفار

فرع التجمع الخامس:

الدكتورة نشوى النحاس

اللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز

وأقيمت انتخابات نادي الزهور يوم 25 أكتوبر الماضي بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق لأول مرة في انتخابات النادي بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا النظام خلال الجمعية العمومية “الاجتماع الخاص” والذي أقيم بإشراف هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط.