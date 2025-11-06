مدربون من جامعة الوادي الجديد يشاركون في برنامج مودة بالإسكندرية

شارك وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الوادي الجديد مكون من 3 مدربين قدامي و3 مدربين جدد للبرنامج التدريبي مودة بجامعة الوادي الجديد في فعاليات المعسكر التدريبي للبرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة”، والذي تم تنفيذه بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 2 – 5 نوفمبر 2025.



وتناول المعسكر التدريبي في يومه الأول الجلسة الافتتاحية والتي كانت بحضور الدكتور/ أحمد عباس – منسق البرنامج التدريبي مودة بوزارة التضامن الاجتماعي وتبعه تدريب عن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية في العلاقات الأسرية والذي حاضر فيه الدكتور/ ممدوح المصري- المنسق الفني لبرامج تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

كما تناول اليومين الثاني والثالث تدريبات للمدربين الجدد والقدامي عن المهارات التدريبية، حيث تم تقسم المدربين من الجامعات المختلفة إلي مجموعتين كان بالمجموعة الأولي جميع المدربين القدامي من مختلف الجامعات، وكان بالمجموعة الثانية جميع المدربين الجدد من جميع الجامعات ، واختتم التدريب في يومه الرابع بتقديم العروض التقديمية وتقييمها من جميع المتدربين بالجامعات وتلي ذلك تسليم شهادات الحصول علي التدريب TOT مودة.

وأعرب المدربين عن سعادتهم بالمشاركة في مثل هذا التدريب الهام والذي يصقل مهاراتهم التدريبية مما يجعلهم مؤهلين لتدريب الطلاب بالجامعة بمختلف الكليات.

وتضمن الوفد المشارك في التدريب من الجامعة كلاً من:

1- أ.د/ خالد عبد الحفيظ محمد- كلية الزراعة. (من المدربين الجدد).

2- أ.د/ محمد حسن عمران- كلية التربية. (من المدربين القدامي).

3- أ.د/ محمد سعد الدين- كلية التربية. (من المدربين القدامي).

4- ا.د/ أسماء محمد عيد- كلية التربية (من المدربين الجدد).

5- أ.د/ عمرو حسن فتوح- كلية الآداب (من المدربين الجدد).

6- أ.د/ إبراهيم حسن مجاهد- كلية علوم الرياضة (من المدربين القدامي).