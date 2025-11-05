دراما رمضان 2026.. علي صبحي يشارك سلمى أبو ضيف في مسلسل عرض وطلب

انضم الفنان علي صبحي إلى فريق عمل مسلسل "عرض وطلب" المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2026.

ويشارك علي صبحي في بطولة "عرض وطلب"، إلى جانب الفنانة سلمى أبو ضيف.

ومسلسل “عرض وطلب” ينتمي إلى الدراما الشعبية، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أعمال علي صبحي

وشارك الفنان علي صبحي شارك في السباق الرمضاني 2025 فى عدد من الأعمال الذى حققت نجاحا كبيرا ، وهم مسلسلات: جودر الجزء الثاني ، مسلسل أخواتي ، وأيضا شارك كضيف شرف في مسلسل أشغال شاقة جدًا.

اعمال علي صبحي السينمائية

وكانت احدث اعمال علي صبحي السينمائية وهو فيلم أحمد وأحمد بطولة أحمد السقا، وأحمد فهمي وايضا فيلم سيكو سيكو الذي عرض على أحد المنصات الإلكترونية، كما يُعرض له حاليًا فيلم السادة الأفاضل.



