انطلاق المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بمحافظة الجيزة

انطلق قبل قليل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا بمحافظة الجيزة، في إطار ختام فعاليات الدعاية الانتخابية للحزب استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، وقبل دخول البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي خلال الساعات المقبلة.

وشهد المؤتمر حضور قيادات بارزة بالحزب، في مقدمتهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وأحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب الأمين العام، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب.

ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات مكثفة نظمها الحزب بالمحافظات خلال الفترة الماضية، استهدفت عرض برامج المرشحين والتواصل المباشر مع المواطنين، والتأكيد على دور المشاركة الشعبية في إنجاح العملية الانتخابية ودعم مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا الحدث قبل بدء فترة الصمت الانتخابي التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، تمهيدًا لانطلاق التصويت وفق الجدول المحدد.