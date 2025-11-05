لدعم القائمة الوطنية.. مؤتمر جماهيري غدًا لـ حماة الوطن بكفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، غدًا الخميس، انعقاد مؤتمر جماهيري حاشد ينظمه حزب حماة الوطن على أرض مهبط الطائرات المجاور لجامعة كفر الشيخ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار فعاليات دعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويُقام المؤتمر بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، إلى جانب لفيف من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية والشبابية داخل المحافظة.

ويشارك في المؤتمر كل من الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، مساعد الامين العام لحزب حماة الوطن امانة القاهرة مرشح الحزب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بالقائمة الوطنية، والمهندس عاطف بكر عجلان، المرشح عن نفس القطاع.

ويستعرض المرشحان خلال المؤتمر برنامجهما الانتخابي ورؤية الحزب لدعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتوسيع المشاركة السياسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب حماة الوطن بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصه على ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.