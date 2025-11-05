قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدعم القائمة الوطنية.. مؤتمر جماهيري غدًا لـ حماة الوطن بكفر الشيخ

الفريق محمد عباس حلمي
الفريق محمد عباس حلمي
محمود زيدان

تشهد محافظة كفر الشيخ، غدًا  الخميس، انعقاد مؤتمر جماهيري حاشد ينظمه حزب حماة الوطن على أرض مهبط الطائرات المجاور لجامعة كفر الشيخ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في إطار فعاليات دعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويُقام المؤتمر بحضور الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمستشار محمد الأجرود، أمين الشؤون القانونية المركزية بالحزب، إلى جانب لفيف من القيادات الحزبية والشعبية والتنفيذية والشبابية داخل المحافظة.

ويشارك في المؤتمر كل من الدكتور أسامة أبو العز الإتربي، مساعد الامين العام لحزب حماة الوطن امانة القاهرة مرشح الحزب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بالقائمة الوطنية، والمهندس عاطف بكر عجلان، المرشح عن نفس القطاع.

ويستعرض المرشحان خلال المؤتمر برنامجهما الانتخابي ورؤية الحزب لدعم التنمية المستدامة وتمكين الشباب وتوسيع المشاركة السياسية في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها حزب حماة الوطن بمختلف المحافظات، تأكيدًا على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها، وحرصه على ترسيخ قيم الانتماء والمشاركة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حماة الوطن حزب حماة الوطن كفر الشيخ مجلس النواب أخبار كفر الشيخ

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

هدير عبد الرازق

لتنفيذ حكم حبس سنة.. التحفظ على هدير عبد الرازق وترحيلها لـ سجن النساء

هيئة المحكمة

لإخفاء الفضيحة.. المؤبد لـ عامل حاول إنهاء حياة أبنه من شقيقته بسوهاج

المتهم

القبض على لص سرق محتويات محل بكفر الشيخ

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

