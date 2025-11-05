مستقبل وطن: كوادرنا قادرة على النجاح بإرادتهم وعزمهم ودعم المواطنين لهم

أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في قيادة الدولة خلال السنوات الماضية، قائلاً إن الرئيس "أحكم السيطرة على دفة القيادة، ورفع اسم مصر عاليًا، وتمكن من عبور الوطن جميع التحديات، وصون كرامة الشعب المصري".

وخلال كلمته في المؤتمر الختامي لقطاعي الصعيد وغرب الدلتا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025، أكد عبد الرازق أن الحزب يقف اليوم أمام "محطة حاسمة في مسيرته السياسية"، مضيفًا: "نعيش لحظة الحصاد لما بذلتم من جهد مخلص طوال الفترة الماضية… لقد عملتم بإخلاص، واليوم نجني ثمار هذا العمل".

وأشار رئيس حزب مستقبل وطن إلى ثقته الكاملة في مرشحي الحزب وقدرتهم على تحقيق نتائج قوية في الاستحقاق النيابي المقبل، قائلاً: "كل كوادرنا قادرون على النجاح بإرادتهم وعزمهم ودعم المواطنين لهم"، مشددًا على أن الحزب أثبت في كل مناسبة أنه "الأكثر حضورًا وتأثيرًا في المشهد السياسي والبرلماني".