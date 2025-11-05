شريف عامر: ترامب يعيش يوما ليس سهلا بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

أكد الإعلامي شريف عامر، أن العالم كله يتحدث اليوم عن زهران ممداني، أول عمدة مسلم مهاجر في تاريخ مدينة نيويورك، موضحًا أن ممداني سيتولى إدارة ميزانية المدينة التي تصل إلى 110 مليارات دولار، وولاية نيويورك لو كانت دولة مستقلة لكانت تملك الاقتصاد الثامن عالميًا، مما يعكس أهمية هذا المنصب الكبير.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن اليوم ليس سهلاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام تحديات متعددة، وليس فقط فوز ممداني بعمدة نيويورك، مضيفة أن العالم يتابع الولايات المتحدة باهتمام، مشيرًا إلى أن طفلًا كان عمره 10 سنوات في عام 2001 أصبح اليوم عمدة نيويورك.

وأوضح شريف عامر أن ممداني ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي، وهو مسلم، مؤكّدًا أنه لن يعتذر عن هذه الصفات، وهو أمر يتعارض مع بعض المفاهيم التقليدية في السياسة الأمريكية، متابعًا: "سكان نيويورك اختاروا مسلمًا مهاجرًا، متزوجًا من سورية، دخل مجال السياسة قبل خمس سنوات فقط، رغم تعرضه سابقًا لاتهامات بعدم امتلاكه أي خبرة عملية محددة".