الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس

تحرص جامعة عين شمس، على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل الجامعة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

وعقد الجامعة، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعة ورفع كفاءتها التقنية، حيث تناول المجلس إدخال تعديلات على الهيكل التنظيمي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إضافة وحدات إدارية جديدة تسهم في تحقيق التكامل بين مختلف إدارات المركز وتعزيز كفاءته التشغيلية.

كما استعرض الاجتماع خطة إطلاق قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالجامعة، تضم بيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين والإداريين، لتكون مرجعًا موحدًا يسهل من خلاله الوصول إلى قواعد البيانات.

وفي إطار دعم بناء القدرات الرقمية، ناقش المجلس خطة تدريب الكوادر الإدارية بجامعة عين شمس على تقنيات الحاسب الآلي والتحول الرقمي من خلال دورات متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة العاملين ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

كما تم دراسة إمكانية تطبيق بعض الإمكانيات والتقنيات المستخدمة في مواقع النشر الدولي مثل Scopus على موقع الجامعة، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالميًا ودعم متطلبات قواعد الترقية لأعضاء هيئة التدريس.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة شركة مايكروسوفت لتعظيم الإستفادة من خدمات شركة مايكروسوفت المقدمة للجامعة ، في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة مايكروسوفت مصر لتقديم خدماتها لقطاع التعليم العالي والجامعات ، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية بجودة عالية.

كما ناقش المجلس خطة استحداث نظام الدخول الموحد (SSO) لأنظمة الجامعة المختلفة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية وتوفير تجربة مستخدم أكثر أمانًا ومرونة.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء ASU HYPERMIND ، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات التحليلية والذكاء المؤسسي داخل الجامعة، إلى جانب تطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية للتحول الرقمي بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية، وإنشاء وحدة دعم مشروعات تكنولوجيا المعلومات لتقديم الاستشارات الفنية ودعم مشروعات التحول الرقمي في الجامعة.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور حسام فهيم مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ الدكتور محمود فايز مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذة الدكتورة رضوى توفيق مدير شبكة الجامعات المصرية، والأستاذ الدكتور محمد الخراشي رئيس قسم هندسة الحاسبات بكلية الهندسة، والسيد اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، والمهندس عمرو المصري نائب مدير عام التعليم بشركة مايكروسوفت مصر، والأستاذ محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد الباز بمركز الاستشارات الهندسية.

وجاء الاجتماع تأكيدًا على التزام جامعة عين شمس بمواصلة مسيرة التميز والابتكار في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة محليًا وإقليميًا.