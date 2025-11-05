نقيب الفلاحين: اللحوم الحمراء المعروضة في الأسواق آمنة 100%

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الحمى القلاعية ليست مرضًا جديدًا، مشيرًا إلى أن المتحور الحالي هو نفس الفيروس القديم، موضحًا أن المرض موجود منذ سنوات طويلة في مصر، ويظهر في معظم المحافظات، لكنه محدود الأعداد، ويكثر بشكل نسبي في مناطق الوجه البحري.

وشدد نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني وجود خطر كبير على صحة المواطنين، وأنه لا يمكن لأي لحمة مذبوحة في السلخانة أن تُعرض فاسدة أو غير مضبوطة.

وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن كل اللحوم الحمراء المعروضة في الأسواق آمنة 100%، مؤكداً أنه لا خوف على المستهلكين، سواء وُجد المرض أم لا، طالما تم الالتزام بشراء اللحوم من المصادر الموثوقة.