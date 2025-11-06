جرعة اشتراكية.. خبراء يكشفون تأثير فوز "ممداني" بمنصب عمدة نيويورك

علّق الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، معتبرًا أنه يمثل تحولًا جوهريًا في المزاج السياسي الأميركي، إذ يشكّل جرعة اشتراكية على الجرعة الليبرالية السائدة في المدينة.



ورأى "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذا التحول يعكس استمرار الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، وهو صراع مرشح للاستمرار لفترة طويلة، في ظل تزايد النزعة الشعبوية وتحوّل موازين القوى داخل الساحة السياسية الأميركية.

فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

وفي ذات السياق؛ قال عماد الدين حسي، الكاتب الصحفي، في تعليقه على المشهد السياسي الأميركي عقب فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك، واصفًا ممداني بأنه ترامب اليساري، مضيفًا أن استراتيجيته تقوم على الظهور باللغة نفسها التي يستخدمها خصومه، ما يجعله قادرًا على تحدي الخصوم وإثارة قلقهم.

الطبقة السياسية الأساسية

وقال إن هذا النموذج يمثل خطرًا لأنه يستغل لغة المواجهة نفسها ما قد يؤدي إلى مزيد من الاستقطاب السياسي، حيث رأي أن النموذج الأميركي بدأ يميل إلى اليمين الشعبوي، وأن ما سماه "صعود الترامبية" ليس مضمونًا تمامًا وأن فوز ممداني يظهر أنه نجح في الانتصار على الطبقة السياسية الأساسية والمعارضة التقليدية.



من جهته؛ قال اللواء خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فوز زهران ممداني يمثل الصوت المباشر للشعب الأميركي، مبينًا أنه على الرغم من انتقاده لإسرائيل، إلا أنه في الوقت نفسه يدعم اليهود في إطار براغماتي ومتوازن.

وأضاف أن ممداني يعبّر عن جيل جديد خرج من الجامعات الأميركية ويحمل رؤية أكثر شفافية وجرأة، معتبرًا أن حرب غزة أسهمت في بروز نجمه السياسي ومنحته البيئة المناسبة للتعبير عن مواقفه.



وأكد أن بروز ظاهرة ممداني يشبه في طبيعته صعود دونالد ترامب الذي جاء نتيجة ما وصفه بـ"تصويت عقابي ضد الإدارة السابقة وتعاملها مع الأزمات".