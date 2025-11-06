عريس وأربع زوجات.. سر الفيديو المثير للجدل لـ أحمد سعد| خاص

علم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة أن الفنان أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل طابعًا مفاجئًا للجمهور، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا بسبب الصور المنتشرة له مع عدد من النجمات وهنّ يرتدين فساتين الزفاف.

وكشفت المصادر أن الأغنية الجديدة ستتناول فكرة غير تقليدية وتتضمن رسالة فنية مرتبطة بالصور التي أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن أحمد سعد يهدف من خلالها إلى تقديم عمل مختلف يجمع بين الغموض والإثارة الفنية.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط حالة من الترقب بين محبي الفنان أحمد سعد لمعرفة حقيقة ما وراء تلك الصور والرسالة التي تحملها الأغنية المنتظرة.



أثار النجم أحمد سعد جدلاً واسعاً وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مرتدياً بدلة زفاف وإلى جواره أربع عرائس، في مشهد أثار حيرة وتساؤلات الجمهور.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق قال فيه: أنا عملت شرع ربنا، محدش يتكلم".. وهو ما فتح باب التكهنات حول ما إذا كان المشهد يعكس واقعة حقيقية بزواج المطرب من أربع زوجات، أم أنه مجرد جزء من عمل فني أو فيديو كليب جديد يقوم بتصويره