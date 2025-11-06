فقد ذراعه دفاعا عن عرضه.. تفاصيل مثيرة في فيديو قطـ.ـع اليد بالدقهلية

تصدر أمس مقطع فيديو رصد مشاجرة مرعبة في قرية اتميدة بمحافظة الدقهلية قام خلالها عامل بالتعدي على سائق بضربة مرعبة بـ"سنجة" ما ادى لانفصال كف يده وكادت ان تبتر ذراعه في مشهد مؤلم أثار الجدل على فيسبوك.

وفور انتشار مقطع الفيديو وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي له على نطاق واسع تحركت الأجهزة الأمنية لفحص ملابسات الواقعة وتمكنت خلال اقل من ٢٤ ساعة من كشف ملابسات الواقعة حيث القي القبض على المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أن المجني عليه دفع ذراعه ثمنا لدفاعه عن شقيقته التي عاكسها المتهم.



واعترف المتهم بالاعتداء على الشاب، أن بداية الواقعة كانت حينما توهم أن شقيقة المجني عليه تنظر نحوه بغرض التعرف عليه أو الإعجاب -حسب أقوال المتهم- وذلك حال قيادته مركبة توك توك مع آخرين.

وأكمل المتهم، أنهم ظنوا بأن شقيقة المجني عليه تحاول مغازلتهم، وقاموا بمعاكستها ما ترتب عليه وقوع مشادة كلامية تطورت بحدوث مشاجرة بينهم، تعدا خلالها الشاب المتهم على المجني عليه بالضرب محدث إصابته التي لحقت به، بقطع في ذراعه باستخدام سلاح أبيض "سنجة".

عقب نهاية التحقيقات قررت النيابة المختصة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ومن جانبه كشف مصدر طبي بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بأن المصاب فى حادث قطع اليد بقرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وصل إلى المستشفى مصابًا بكسر بعظمة الزند والكعبرة باليد اليسرى مع وجود قطع بالشريان والأوردة القابضة لأصابع اليد بإصبعي البنصر والخصر، وتم إجراء جراحة عاجلة له استغرقت قرابة ٨ ساعات لاعادة ربط الذراع مرة اخرى والحفاظ عليه وانقاذه من البتر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على آخر بسلاح أبيض محدثا إصابته بكسور وجروح قطعية بيده بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لمركز شرطة ميت غمر من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام ( عامل "الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية) بالتعدي على نجل شقيقته ( سائق – مقيم بدائرة المركز) بالضرب بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح قطعية بيده، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما بسبب معاكسته لشقيقة المصاب.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة في حينه، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.