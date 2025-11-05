قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يتأمل "الطفولة الشاهدة لله" ويدعو الآباء للاهتمام بتربية الأبناء
مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلّمت رفات جثمان أحد المحتجزين من الصليب الأحمر في غزة
البقاء لله.. كريم فهمي ينعي الكاتب أحمد عبدالله
الخدمات البيطرية: الحمى القلاعية لا تؤثر على اللحوم ولن تصل للمستهلك
إسرائيل تمدد احتجاز المدعية العامة العسكرية السابقة
الوعي الوطني وتصحيح المفاهيم.. ندوة بإعلام دمياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعدى عليا بسنجة.. ننشر أقوال المجني عليه في واقعة فيديو ميت غمر أمام النيابة

المجنى عليه
المجنى عليه
همت الحسينى

أدلى السائق المصاب فى يده اثر تعدي آخر عليه، بأقواله امام النيابة العامة بمركز ميت غمر  بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية،  حيث قال  محمود  السيد  عمران، 33 عاما، المصاب فى  كف يده في واقعة تداول فيديو يظهر مشاداة كلامية فيما بينه وبين المتهم بسبب اولوية المرور.

قال المجني عليه: اسمي محمود عمران مقيم قرية كوم النور مركز ميت غمر ،33 عاما، وأعمل سائق أجرة على خط (السنبلاوين ـ ميت غمر) .

وتابع: " اتصلت بي ابنة خالي وزوجة شقيقي وطلبتا مني توصيلهما إلى مستشفى اتميدة المركزي وذهبت لتوصيلهما.

وأضاف :"قمت بتوصيلهما إلى المستشفى وانتظرتهما امام موقف اتميدة وفوجئت بأشخاص يقومون بالالتفاف حول السيارة وطلبوا مني المغادرة".

وتابع المجني عليه في اقواله:"  ابنة خالي اتصلت  بي وطلبت مني الحضور لأخذهما من المستشفى لعدم تواجد الطبيب، وبالفعل تحركنا بالسيارة. توقفنا لشراء عصير من أحد المحلات، وقام أحدهم  بالتعدي عليا بالضرب بواسطة سلاح أبيض "سنجة". 

وتابع: بعد وقوع المشاجرة فروا هاربين وتوجهت إلى مستشفى الاحرار بمدينة الزقازيق وأجريت جراحة بها، لإعادة توصيل الشرايين والأوردة وحرر خالي "والد بنت خالي من كانت برفقتي" محضرًا بالواقعة وفوجئت بتداول مقطع الفيديو الذي يظهر المتهم وبرفقته أصدقاؤه لحظة التعدي.

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم "أحمد المتولي احمد عبدالعليم"، 18عاما ، مقيم قرية البوها مركز ميت غمر، 4 ايام على ذمة التحقيقات فيما تم إخلاء سبيل المتهمين الآخرين.

وأكدت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي المحررة بمعرفة ضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية ومباحث مركز ميت غمر، صحة ارتكاب المتهم لواقعة التعدي باستخدام سلاح أبيض"سنجة" وذلك بعد مشاداة كلامية بين الطرفين (المجني عليه ـ المتهم) وتدخل زملاء المتهم في محاولة منهم لفصل الاشتباك فيما بينهم.

الدقهلية ميت عمر كوم اانور اتميده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

د. محمد المهدي

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد