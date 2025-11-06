زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان لافت

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

فستان زوجة ماجد المصري في أحدث ظهور

خطفت زوجة ماجد المصري الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت تصميم مميز اتسم بتوب قصير كشف عن بطنها مع جيبة طويلة واتسم بالقماش المطرز بالكامل.

لم تبالغ زوجة ماجد المصري في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله عىل كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة الغير مبالغ فيها.