استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد تعافي تجارة الذكاء الاصطناعي من التراجع

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث تراجع قلق المستثمرين من تقييمات الذكاء الاصطناعي الباهظة، وتشجعوا بنبرة جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة أقل من 0.1%، بينمازادت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة، أي 0.05%.

يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن تصدر المحكمة العليا حكماً ضد سياسة إدارة ترامب التجارية العدوانية، بعد أن أعرب قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء عن بعض الشكوك حول قانونية الضرائب التجارية خلال جلسة استماع في واشنطن. ومن شأن الأحكام المحتملة أن تؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، مما قد يدفع الأسهم إلى الارتفاع.

في ختام جلسة الأربعاء، أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية بعد موجة بيع في اليوم السابق، حيث هدأت المخاوف بشأن تضخم تقييمات أسهم التكنولوجيا، وعززت الأرباح المتفائلة والبيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات التفاؤل.

إذ أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة ADP انتعاشاً في أعداد الوظائف في القطاع الخاص في أكتوبر، بزيادة قدرها 42 ألف وظيفة. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل يُظهر علامات ضعف مع استمرار فقدان بعض القطاعات للوظائف.

وأظهر تقرير منفصل توسع قطاع الخدمات الأميركي، حتى مع فقدانه للوظائف ومواجهته أعلى تكاليف للمدخلات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وعلى صعيد السياسة التجارية، أثارت المحكمة العليا الأميركية شكوكاً حول قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي أحدثت تقلبات حادة في السوق، في قضية ذات تداعيات اقتصادية عالمية تختبر مدى صلاحياته.





