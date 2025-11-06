قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
شربت ناسيا في أيام الأيام البيض فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد تعافي تجارة الذكاء الاصطناعي من التراجع

المستثمرين
المستثمرين
وكالات

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث تراجع قلق المستثمرين من تقييمات الذكاء الاصطناعي الباهظة، وتشجعوا بنبرة جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة أقل من 0.1%، بينمازادت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة، أي 0.05%.

يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن تصدر المحكمة العليا حكماً ضد سياسة إدارة ترامب التجارية العدوانية، بعد أن أعرب قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء عن بعض الشكوك حول قانونية الضرائب التجارية خلال جلسة استماع في واشنطن. ومن شأن الأحكام المحتملة أن تؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، مما قد يدفع الأسهم إلى الارتفاع.

في ختام جلسة الأربعاء، أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية بعد موجة بيع في اليوم السابق، حيث هدأت المخاوف بشأن تضخم تقييمات أسهم التكنولوجيا، وعززت الأرباح المتفائلة والبيانات الاقتصادية التي فاقت التوقعات التفاؤل.

إذ أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة ADP انتعاشاً في أعداد الوظائف في القطاع الخاص في أكتوبر، بزيادة قدرها 42 ألف وظيفة. ومع ذلك، لا يزال سوق العمل يُظهر علامات ضعف مع استمرار فقدان بعض القطاعات للوظائف. 

وأظهر تقرير منفصل توسع قطاع الخدمات الأميركي، حتى مع فقدانه للوظائف ومواجهته أعلى تكاليف للمدخلات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وعلى صعيد السياسة التجارية، أثارت المحكمة العليا الأميركية شكوكاً حول قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي أحدثت تقلبات حادة في السوق، في قضية ذات تداعيات اقتصادية عالمية تختبر مدى صلاحياته.



 

عالمية قطاعات تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد