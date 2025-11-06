الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24:

6085.75 جنيه للبيع – 6028.50 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 22:

5578.50 جنيه للبيع – 5526.25 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 21:

5325 جنيهًا للبيع – 5275 جنيهًا شراء

سعر الذهب عيار 18:

4564.25 جنيه للبيع – 4521.50 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 14:

3550 جنيهًا للبيع – 3516.75 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 12:

3042.75 جنيهًا للبيع – 3014.25 جنيهًا شراء

سعر الذهب عيار 9:

2282.25 جنيه للبيع – 2260.75 جنيه شراء

سعر الجنيه الذهب:

42600 جنيه للبيع – 42200 جنيه شراء

سعر أوقية الذهب عالميًا:

3973.4 دولار بيع – 3972.81 دولار شراء

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.