سهير المرشدي: مهرجان شرم الشيخ أحد أبنائي الحقيقيين والمسرح متعة ذهنية خالدة

أعربت الفنانة القديرة سهير المرشدي، رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته العاشرة، عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان هذا العام، مؤكدة أنها تعتبر المهرجان أحد أبنائها الحقيقيين لما تربطها به من علاقة خاصة منذ انطلاقه.



وقالت المرشدي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها شاهدة على مسيرة المهرجان منذ بدايته، حيث تم تكريمها في دورته الأولى، كما كُرِّم زوجها الفنان الراحل كرم مطاوع في الدورة الثانية، فيما شهدت الدورة الخامسة تكريم ابنتها الفنانة حنان مطاوع كأحد الفنانات الشابات من جيل المسرح الجديد.



وعن حبها للمسرح، أكدت رئيسة لجنة التحكيم أن شغفها بالمسرح ينبع من إيمانها العميق بدوره الثقافي، قائلة: "المحب للمسرح هو محب للثقافة، لأن الثقافة الحقيقية أو الفن الحقيقي ليسا متعة مرئية فقط، بل هما متعة ذهنية في المقام الأول، فكلما كان المسرح متعة ذهنية، كان أقرب إلى الخلود، وأقدر على نقل الواقع إلى الخشبة، وهذه هي رسالة المسرح."



وأضافت المرشدي أن المسرح يظل المنبر الإنساني الأصدق، لأنه يقدم لحظة فنية غير متكررة تجمع بين الممثل والجمهور، مشددة على حرصها أن تبقى هذه اللحظة الفريدة حاضرة بين جميع الفنانين والمشاهدين.

