قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: الرئيس الأرجنتيني يرفض تحرير سعر الصرف ويؤكد التمسك بإصلاحات السوق

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
أ ش أ

رفض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي دعوات المستثمرين بالسماح للعملة المحلية (البيزو) بالتحرك بحرية بعد فوزه في الانتخابات النصفية.


وقال ميلي في تصريحات خاصة، ، وفق ما نقلته صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية اليوم /الخميس/ - إنه سيُسرّع تنفيذ إصلاحاته الاقتصادية القائمة على مبادئ السوق الحرة، مشددًا على تعميق تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأضاف أنه سيُبقي البيزو ضمن نطاقات متدرجة الاتساع مقابل الدولار الأمريكي على الأقل حتى موعد الانتخابات المقررة في أواخر عام 2027، وذلك في محاولة لاحتواء التقلبات المزمنة التي تعاني منها الأسواق الأرجنتينية.


وتابع قائلا: "لدينا برنامج واضح وسنستمر في تنفيذه". وترى مصارف استثمارية أن على ميلي استغلال التفاؤل السائد في الأسواق عقب الانتخابات لتحرير سعر الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، بعد أن تعرض النظام القائم لضغوط حادة في أكتوبر الماضي.


وفي خطوة غير مسبوقة منذ بداية القرن الحالي، تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية عبر شراء البيزو ومنح خط ائتمان بقيمة 20 مليار دولار لإنقاذ العملة، بعدما هددت الأزمة استقرار حملة ميلي الانتخابية. 


وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إنه سيفعل "كل ما يلزم لإنقاذ حليف استراتيجي رئيسي".


ورد ميلي على ذلك قائلاً إن تدخل الخزانة الأمريكية جاء "في الوقت المناسب عندما رأت فرصة استثمارية"، مشيرًا إلى وصف بيسنت للبيزو بأنه "عملة أقل من قيمتها الحقيقية" في أكتوبر الماضي، في المقابل رأي اقتصاديين محليين اعتبروا العكس.


ومنذ فوز ميلي الانتخابي، خفّ الضغط على العملة، إذ ارتفع البيزو من أدنى مستوى له ضمن نطاق التداول المستهدف. 


وأكد ميلي أنه لا يخطط لتعديل آلية النطاقات، التي تتسع شهريًا بمعدل 1% صعودًا وهبوطًا، مضيفًا أن هذه الهوامش "ستصبح أوسع بكثير خلال عامين".
وقال في ختام حديثه "هذه النطاقات مصممة لتتسع تدريجيًا .. وسيأتي وقت تصبح فيه بلا أهمية".
 

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عملة المحلية البيزو الانتخابات النصفية صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية مبادئ السوق الحرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد