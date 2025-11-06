الأسهم الآسيوية ترتد بقيادة اليابان والصين مع انحسار مخاوف المبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، خلال تداولات اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية في طوكيو وبكين، بعدما هدأت المخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا.



وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن مؤشر نيكي 225 الياباني ارتفع بنسبة 1.5% بعد أن خسر 2.5% في الجلسة السابقة، كما صعد المؤشر الأوسع توبكس (TOPIX) بنسبة 1.4%.



وقال محللون لدى بنك يو بي إس (UBS) "إن عمليات جني الأرباح تُعد طبيعية بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها نيكي خلال الشهر الماضي".



وفي المقابل، قفز مؤشر شنجهاي شينزن CSI 300 بنسبة 1.4% مدفوعًا بمكاسب أسهم التكنولوجيا والاستهلاك، بينما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.6%، مع صعود مؤشر هانج سنج تِك (Hang Seng TECH) بأكثر من 2% بفضل انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.



وجاء الدعم الإضافي لأسهم شركات الرقائق الصينية بعد تقرير لمصادر إعلامية؛ أشار إلى أن بكين تخطط لحظر استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي الأجنبية في مراكز البيانات الممولة حكوميًا.



أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر كوسبي (KOSPI) بنسبة 1.3% بعد تراجعه الحاد بنسبة 6% أمس الأربعاء، في حين رأى محللون أن التراجع السابق كان "تصحيحًا مؤقتًا" بعد موجة صعود طويلة.



وتابع المستثمرون كذلك تطورات جلسات المحكمة العليا الأمريكية، التي بدأت النظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أبدى القضاة شكوكًا بشأن مدى مشروعية استخدامه الواسع لسلطات الطوارئ في فرض هذه الرسوم — وهي قضية قد تؤثر على السياسات التجارية العالمية.



وارتفع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 1.3%، بينما صعد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%؛ أما العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي فسجلت تراجعًا طفيفًا.