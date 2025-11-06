قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الآسيوية ترتد بقيادة اليابان والصين مع انحسار مخاوف المبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، خلال تداولات اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية في طوكيو وبكين، بعدما هدأت المخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم التكنولوجيا.


وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، أن مؤشر نيكي 225 الياباني ارتفع بنسبة 1.5% بعد أن خسر 2.5% في الجلسة السابقة، كما صعد المؤشر الأوسع توبكس (TOPIX) بنسبة 1.4%. 


وقال محللون لدى بنك يو بي إس (UBS) "إن عمليات جني الأرباح تُعد طبيعية بعد موجة الارتفاع القوية التي شهدها نيكي خلال الشهر الماضي".


وفي المقابل، قفز مؤشر شنجهاي شينزن CSI 300 بنسبة 1.4% مدفوعًا بمكاسب أسهم التكنولوجيا والاستهلاك، بينما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.6%، مع صعود مؤشر هانج سنج تِك (Hang Seng TECH) بأكثر من 2% بفضل انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.


وجاء الدعم الإضافي لأسهم شركات الرقائق الصينية بعد تقرير لمصادر إعلامية؛ أشار إلى أن بكين تخطط لحظر استخدام شرائح الذكاء الاصطناعي الأجنبية في مراكز البيانات الممولة حكوميًا.


أما في كوريا الجنوبية، فقد ارتفع مؤشر كوسبي (KOSPI) بنسبة 1.3% بعد تراجعه الحاد بنسبة 6% أمس الأربعاء، في حين رأى محللون أن التراجع السابق كان "تصحيحًا مؤقتًا" بعد موجة صعود طويلة.


وتابع المستثمرون كذلك تطورات جلسات المحكمة العليا الأمريكية، التي بدأت النظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أبدى القضاة شكوكًا بشأن مدى مشروعية استخدامه الواسع لسلطات الطوارئ في فرض هذه الرسوم — وهي قضية قد تؤثر على السياسات التجارية العالمية.


وارتفع مؤشر "ستريتس تايمز" في سنغافورة بنسبة 1.3%، بينما صعد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%؛ أما العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي فسجلت تراجعًا طفيفًا.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية طوكيو وبكين أسهم التكنولوجيا وكالة الأنباء اليابانية كيودو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

حكم الكذب لإنهاء خلاف بين متخاصمين

هل يجوز الكذب لإنهاء خلاف عائلي ؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

ماذا يتعلم المسلم من قصة البقرة فى القرآن؟..علي جمعة يوضح

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد