محافظات

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 4200 سائح على متن 21 رحلة من أوروبا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، استمرار حالة الانتعاش السياحي التي تشهدها مدن البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

و يستقبل المطار نحو 4200 سائح من مختلف الجنسيات، على متن 21 رحلة طيران دولية قادمة من عدد من العواصم الأوروبية.

زيادة في حركة الطيران خلال الأسبوع الجاري

ويأتي ذلك ضمن 180 رحلة دولية من المقرر وصولها إلى مطار مرسى علم خلال الأسبوع الحالي، الذي بدأ منذ السبت الماضي ويستمر حتى غدٍ الجمعة، في مؤشر يعكس تزايد الإقبال السياحي وارتفاع معدلات التشغيل مقارنة بالأسبوع المنقضي.

تسهيلات وإجراءات منظمة لاستقبال الوفود

وتعمل الجهات المختصة داخل المطار على تسهيل جميع إجراءات الوصول، وسط التزام تام بالتعليمات الأمنية والاحترازية، قبل نقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر التي تعد من أجمل المقاصد السياحية في العالم.

رحلات متنوعة من أبرز الأسواق الأوروبية

ووفقًا لجداول التشغيل المعلنة، يشهد المطار اليوم وصول 3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من التشيك، و3 رحلات من ألمانيا، ورحلة داخلية، بالإضافة إلى رحلتين من سويسرا، و3 من إيطاليا، ورحلة من كل من هولندا ومولدوفا والنمسا.

حركة سياحية نشطة

يُذكر أن مطار مرسى علم الدولي يستقبل أسبوعيًا رحلات منتظمة من 12 دولة أوروبية، تتصدرها بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، وهو ما يعكس استمرار الانتعاشة السياحية التي تشهدها المحافظة مع بداية الموسم الشتوي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

