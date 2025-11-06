الصناعات الغذائية : تنوع كبير في المنتجات المصدّرة

أظهر تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن سلعًا متعددة حققت أداءً قويًا خلال الفترة، حيث بلغت صادرات الأغذية المحضّرة للحيوان 179 مليون دولار بنسبة نمو 51%، في حين سجلت العصائر 175 مليون دولار بانخفاض 23% عن العام الماضي.

كما بلغت صادرات الشيكولاتة 166 مليون دولار بنسبة نمو 39%، ومحضرات الخضر 148 مليون دولار بنمو 15%، والخمائر 143 مليون دولار بنمو 28%. بينما بلغت صادرات الزيتون المصنّع 143 مليون دولار بانخفاض 14%، والمحضرات الغذائية المتنوعة 123 مليون دولار بانخفاض 19%.

وأضاف التقرير أن صادرات الشحوم والدهون حققت 104 ملايين دولار بنمو 68%، والمكرونة 103 ملايين دولار بنمو 8%، ومنتجات التبغ والبدائل المصنعة 99 مليون دولار بنمو 2%، في حين قفزت صادرات الأسماك إلى 69 مليون دولار بنمو 69%.

كما سجلت الجبن المطبوخ والبصل المجفف والملح والبطاطس المصنعة معدلات نمو تراوحت بين 9 و34%، مما يعكس تنوع المنتجات الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية.