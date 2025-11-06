قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

جانب من الأعمال والحرف اليدوية
جانب من الأعمال والحرف اليدوية
الديب أبوعلي

تنظم جمعية رابطة المرأة الفلسطينية في مصر البازار السنوي بعنوان “تراثنا يجمعنا”، يوم السبت 8 نوفمبر الجاري، بنادي الزراعيين بالدقي، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل الثقافي وتسليط الضوء على الحرف اليدوية والتراث الفلسطيني والعربي.

يفتتح البازار في تمام الساعة العاشرة صباحا بحضور ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الرابطة، ويستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ويشارك في الفعالية عدد من العارضات من فلسطين ومصر والسودان، ليقدمن منتجات يدوية وأعمالا فنية تعبر عن غنى التراث وتنوعه بين الشعوب العربية، في أجواء تسعى لتعزيز قيم التضامن والتبادل الثقافي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الجمعية على الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني، ونقله إلى الأجيال الجديدة في أجواء احتفالية تجمع بين الفن والتراث والتنوع الثقافي، وكذلك دعم المرأة المنتجة وتمكينها اقتصاديا من جهة أخرى، في رسالة تؤكد أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز روابط الأخوة بين الشعوب.

جمعية رابطة المرأة الفلسطينية تراثنا يجمعنا التراث الفلسطيني وزارة التضامن الاجتماعي فلسطين السودان

