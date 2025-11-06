قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى شمال سيناء لخدمة أهالي قرية بقاطية

توجهت قوافل جامعة قناة السويس إلى قرية قاطية بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تقديم الخدمات الصحية والتوعوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بمد جسور الدعم بين الجامعة والمجتمع، وتنفيذ القوافل الطبية والتعليمية والتوعوية ضمن خطة الجامعة لدعم القرى والمناطق الحدودية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تعزيزًا لمفهوم التكافل والمسؤولية المجتمعية، واستمرارًا لدور الجامعة الوطني في خدمة المجتمع وتنميته.

وقدمت القافلة خدمات الكشف الطبي والعلاج المجاني لـ461 مواطنًا من أهالي القرية، شملت تخصصات الجلدية بواقع 65 حالة، والأطفال 90 حالة، وجراحة الأورام 6 حالات، والمسالك 16 حالة، والأنف والأذن 58 حالة، والعظام 80 حالة، والباطنة 75 حالة، والنفسية والعصبية 32 حالة، بالإضافة إلى طب الأسنان بإجمالي 39 حالة، حيث تم صرف العلاج بالكامل بالمجان.

كما شهدت القافلة تقديم ندوات توعوية تناولت موضوعات التنمر والمخدرات وأثرها السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الصحية الخاصة بالنسا والتوليد والإجابة على استفسارات السيدات، وذلك تعزيزًا للوعي الصحي والاجتماعي لدى الأهالي.

وجاء تنظيم القافلة بتنفيذ ومتابعة المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، في إطار التعاون المستمر بين كليات الجامعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لنشر الوعي الصحي ودعم الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجًا.