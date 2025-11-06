مدفيديف يعلّق "بسخرية" على تصريحات ترامب النووية

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إجراء واشنطن لتجارب على الأسلحة النووية، وفقا بما أذاعته فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وقال مدفيديف في منشور على منصة "إكس" الأربعاء: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب عندما تحدث عن التجارب النووية...وربما هو نفسه لا يعلم".

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "لكنه رئيس الولايات المتحدة، وعواقب مثل هذه الكلمات لا مفر منها".

وأردف أن تصريحات ترامب حول الأسلحة النووية "ستجبر روسيا على تقييم مدى ملاءمة إجراء تجربة نووية شاملة بنفسها".