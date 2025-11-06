الجهاز المصري للملكية الفكرية يشارك في المؤتمر العربي الآسيوي السنوي للتقانات الحيوية 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شارك الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، في فعاليات افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتقانات الحيوية 2025، الذي تنظمه الجمعية العربية للهندسة الوراثية والتقانات الحيوية، واتحاد جمعيات التقانات الحيوية الزراعية في آسيا (ASGEB)، والمركز القومي للبحوث، وجامعة عمان الأهلية. والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد، باعتبارها منارة للفكر والبحث يومي 5, 6 نوفمبرالجاري. 

وجاءت المشاركة تلبية لدعوة من الدكتور محمود صقر، المستشار بجامعة بنها للبحث العلمي والابتكار ورئيس المؤتمر.  

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب الدكتور هشام عزمي عن اعتزازه بانعقاد هذا الحدث العلمي في مصر، مؤكدا أن وجود نخبة من الخبراء العرب والآسيويين يعكس إدراكا مشتركا لأهمية التقانات الحيوية كأداة محورية في دعم التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات الإقليمية مثل ندرة المياه وتدهور الأراضي وتغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي والصحي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن محاور المؤتمر تؤكد أهمية تسخير العلم لإيجاد حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، موضحا أن تحويل المخرجات العلمية إلى إنجازات تنموية واقتصادية ملموسة يتطلب بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة للملكية الفكرية، توفر حماية للابتكار وتضمن جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا بشكل مستدام.

وأضاف أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يعمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الدولة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بناء منظومة متكاملة تعزز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتدعم الابتكار في قطاعات ذات أولوية، من بينها الزراعة والصناعات الدوائية والتقانات الحيوية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الدكتور عزمي أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل توجها استراتيجيا للجهاز، عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، بهدف تحويل البحوث العلمية إلى منتجات وخدمات ذات مردود تنموي واقتصادي حقيقي، مع ضمان التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وإتاحة المعرفة من خلال آليات الترخيص العادل والشراكات الفعالة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الجهاز أن مصر تولي اهتماما خاصا بحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية الغنية في البيئات العربية والأفريقية، باعتبارها ذخيرة علمية وثقافية يمكن أن تشكل أساسا لتطوير تقانات حيوية جديدة، بما يضمن حفظ حقوق المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتم الدكتور هشام عزمي كلمته بالتأكيد على أن تحقيق أثر حقيقي للتقانات الحيوية في المناطق القاحلة لا يعتمد على التقدم العلمي فحسب، بل يستند إلى إدارة رشيدة للملكية الفكرية تسهم في تحقيق التوازن بين المصالح العلمية والاقتصادية والاجتماعية. مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين العلماء وصناع القرار والمؤسسات المعنية بالملكية الفكرية في الدول العربية والآسيوية، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة وبناء اقتصاد إقليمي قائم على المعرفة والابتكار.

الجهاز المصري للملكية الفكرية المركز القومي للبحوث أحمد زايد ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

