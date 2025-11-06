برفقة ابنته .. تامر حسني يشارك جمهوره رحلته إلى فرنسا

شارك الفنان تامر حسني جمهوره رحلته مع ابنته إلى فرنسا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر تامر حسني صورة برفقة ابنته تاليا من السيارة وعلق كاتبا :في الطريق إن شاء الله لمطار القاهرة رايحين لفرنسا.

وطمأن النجم تامر حسني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ذراعه، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن حالته الآن مستقرة ويتماثل للشفاء.



وبدأ الفنان تامر حسني منشوره بتحية دافئة لجمهوره، معربًا عن شكره لكل من اهتم وسأل عن صحته، قائلاً: "يا صباح الهنا، لكل من كان يسأل ويهتم، ألف شكر لكم."



وأوضح أن العملية التي أجراها في ذراعه كانت بسيطة، وجاءت نتيجة لإصابته أثناء ممارسة نوع جديد من التمارين الرياضية بعد أن قرر خسارة 15 كيلوغرامًا من وزنه وتغيير نظامه الرياضي المعتاد.