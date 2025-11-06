أحمد فهيم: أستكمل تصوير مسلسل الكينج لعرضه في رمضان 2026 | خاص

كشف الفنان أحمد فهيم عن بدء تصوير مشاهده الأولى في مسلسل "الكنيج" الذي يخوض بطولته النجم محمد إمام والمقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان المقبل.

وقال فهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن اليوم الأول من التصوير انطلق أمس، مؤكدًا أن العمل يحمل الكثير من المفاجآت سواء على مستوى القصة أو الشخصيات، مشيرًا إلى أنه يجسد دورًا مختلفًا عما قدمه من قبل.

وأضاف الفنان أحمد فهيم أن "الكينج" يضم مجموعة كبيرة من النجوم، معربًا عن سعادته بالتعاون مع محمد إمام، الذي وصفه بالفنان المجتهد وصاحب الكاريزما الخاصة.

واختتم حديثه قائلاً: "أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور في رمضان، لأننا نقدم عملاً مختلفًا ومليئ بالمفاجات

يذكر أن يشارك أحمد فهيم في فيلم قصر الباشا و الذي يعرض حالياً في السينمات

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج للمنتجة الاء لاشين ، ويضم نخبة من أبرز النجوم، منهم: أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان و عدد كبير من النجوم

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي تشويقي / ) داخل أحد القصور القديمة، حيث تتشابك العلاقات بين الشخصيات في جو من الغموض والإثارة.