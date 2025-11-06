قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أحمد الفضالي: صفقة علم الروم تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية

المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال
معتز الخصوصي

أشاد المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بالصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم " بمنطقة مرسى مطروح، مؤكدا أنها تأتي في إطار تطوير الاقتصاد المصري.

وأكد الفضالي في بيان له أن هذه الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر سيكون لها آثار كبيرة في التوسع في الاستثمار الأجنبي داخل مصر ، بما سيكون لها أثار إيجابية من خلال توفير العملة الأجنبية والتي تحتاج إليها مصر ، مما يساهم في زيادة قيمة الجنيه المصري.

وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أن الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، تأتي في إطار الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي أبرمتها مصر خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والتي كان على رأسها مشروع صفقة رأس الحكمة من خلال مستثمرين إماراتيين.

وأوضح أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير كبير على توفير فرص عمل كبيرة ، الأمر الذي سيلقي بظلاله على تحسين معدلات الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام ، بهدف استرداد عافيته مرة أخرى ، في ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال الفترة الأخيرة.

سملا وعلم الروم مرسى مطروح المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي رئيس تيار الإستقلال

