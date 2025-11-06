قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
ننشر توصيات الندوة الدولية المشتركة بين الأزهر والشئون الإسلامية السعودية لتعزيز قيم الوسطية
جيش الاحتلال يعلن عن إنذار عاجل بعد قليل لسكان جنوب لبنان
سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة
تعليمات أخيرة.. 12 معلومة عن مباراة الزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
قطع المياه عن بعض مناطق جنوب الجيزة مساء الجمعة.. تعرف عليها
استعدادات البعثات المصرية في الخارج لانتخابات مجلس النواب 2025
آلية دول الجوار الثلاثية.. تفاصيل المباحثات بين مصر والجزائر وتونس بشأن ليبيا
لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل
كولر ومانويل جوزيه الأكثر تتويجا بالسوبر المصري
غرفة ملابس الأهلي قبل لقاء السوبر أمام سيراميكا كليوباترا.. صور
مرموش Vs صلاح.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المؤتمر: تجديد اعتماد القومي لحقوق الإنسان على التصنيف (A) إنجاز وطني

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن حصول المجلس القومي لـ حقوق الإنسان على التصنيف (A) مرة أخرى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثل إنجازا وطنيا بالغ الأهمية ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر تسير بخطى ثابتة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وصون كرامة المواطن. مشيرا إلى أن هذا التصنيف هو أعلى اعتماد دولي يمكن أن تحصل عليه المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ولا يمنح إلا للجهات التي تلتزم بمعايير مبادئ باريس من حيث الاستقلالية والحياد والشفافية والقدرة على القيام بمهام الرصد والمتابعة والتقييم.

وأكد فرحات أن تجديد هذا التصنيف لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي كبير وممارسات واقعية تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والتي شكلت خارطة طريق متكاملة لتوسيع دوائر المشاركة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشيرا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لعب دورا واضحا ومتواصلا في متابعة الملفات الميدانية، وتقديم تقارير موضوعية، وإجراء زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والمشاركة في الحوار الوطني، وهو ما عزز مصداقيته لدى الجهات الدولية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن استمرار حصول المجلس على هذا التصنيف يدحض الادعاءات المغلوطة التي تروجها بعض المنصات الخارجية بهدف الإساءة لصورة الدولة المصرية أو التشكيك في التقدم الذي تحقق في هذا المجال. موضحا أن المعايير الدولية واضحة، واللجنة المعنية بالتصنيف تعتمد على مراجعات دقيقة وتقارير مستقلة وتقييمات ميدانية، وليس على حملات إعلامية أو ضغوط سياسية.

وأضاف فرحات أن هذا النجاح يتزامن مع مرحلة جديدة تشهدها مصر في تعزيز منظومة الحكم الرشيد، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، وتمكين المجتمع المدني ليكون شريكا فاعلا في عملية التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدرك أن حقوق الإنسان ليست مفهوما منعزلا أو موسميا، بل هي منظومة متكاملة ترتبط بتحسين مستوى المعيشة، وضمان التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والحق في العمل، واحترام التنوع، وترسيخ سيادة القانون.

وأكد فرحات أن هذا الإنجاز هو ملك لكل المصريين، ويؤكد أن الدولة تمضي في مسار إصلاحي جاد، يرتكز على الإنسان كقيمة وغاية، داعيا إلى استمرار دعم المجلس وتعزيز دوره كجسر بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يرسخ دولة القانون والعدالة والكرامة الإنسانية.

حقوق الانسان البرلمان المؤتمر حزب المؤتمر النواب

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

الاهلي

قدراته لا تؤهله.. مجدي عبد الغني يهاجم نجم الأهلي

