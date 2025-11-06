انتظام توافد طلاب الثانوية العامة على مقرات المحاضرات العلمية بمركز بلاط

تفقد صباح اليوم سلامه على محمد رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يرافقه نصر محمد درويش مدير إدارة بلاط التعليمية وياسر عبد السلام مدير وحدة التميز الحكومي انتظام توافد طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على مقرات المحاضرات العلمية التي ينظمها مركز ومدينة بلاط بمدرستى بلاط وتنيدة للعام الثاني على التوالي.

وذلك تنفيذًا للمبادرة التعليمية التي أطلقها اللواء المحافظ لدعم الطلاب ورفع مستواهم التحصيلي، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

واشار نصر محمددرويش مديرإدارة بلاط التعليمية بالمركز، إلى تواصل فعاليات الأسبوع الثاني من المحاضرات وسط إقبال لافت من الطلاب وانتظام واضح داخل القاعات الدراسية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء والمعلمين المتخصصين.

والتى تهدف إلى تحقيق الاستمرارية في تحسين نواتج التعلم وتكافؤ الفرص عبر منظومة تعليمية منظمة تُعزز من جاهزية الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة بثقة وكفاءة.