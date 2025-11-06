قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس بيتر الفرنسيسكاني

ميرنا رزق

ترأس اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس بيتر عبد ربه الفرنسيسكاني، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ممدوح شهاب، راعي الكنيسة، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، موجهًا بعض الرسائل الروحية الخاصة إلى الكاهن المحتفى به، داعيًا إياه إلى أن يكون كاهنًا حسب قلب الرب، يخدم الكنيسة، والشعب بروح التواضع، والمحبة على مثال المسيح. وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للأب المحتفى به.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب بيتر عبد ربه، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.

