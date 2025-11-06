البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس السيامة الكهنوتية للشماس بيتر الفرنسيسكاني

ترأس اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس السيامة الكهنوتية للشماس بيتر عبد ربه الفرنسيسكاني، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد.

شارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

شارك أيضًا الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والأب ممدوح شهاب، راعي الكنيسة، والأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، موجهًا بعض الرسائل الروحية الخاصة إلى الكاهن المحتفى به، داعيًا إياه إلى أن يكون كاهنًا حسب قلب الرب، يخدم الكنيسة، والشعب بروح التواضع، والمحبة على مثال المسيح. وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للأب المحتفى به.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الأب بيتر عبد ربه، كما يتمنى له خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.