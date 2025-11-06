مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية

أعلن محمد شرشر المرشح لمجلس النواب بدائرة تلا في محافظة المنوفية، التبرع بأموال حملته الانتخابية الي الطفل راضي مريض الفشل الكلوي معللاً بأن حياة الإنسان اهم من أي منصب أو كرسي .

وجاء نص البيان “ حياة الإنسان أهم من أي منصب أو كرسي، قررت إيقاف حملتي الانتخابية وإلغاء مؤتمراتي الخاصة، وتحويل ثمنها إلى حالة الطفل راضي المصاب بالفشل الكلوي؛ لأن حياته أحق من أي إنجاز شخصي بمنصب أو كرسي. دمتم سالمين.​ابنكم وأخوكم محمد شرشر”.

كما زار محمد شرشر، ابن تلا، الطفل راضي، المريض بالفشل الكلوي، وتبرع له بأموال حملته الخاصة.

​ووعد شرشر الأسرة بأنه سيوصلهم إلي المستشفى بسيارته الخاصة يوم السبت القادم، ووضع استضافتهم واقامتهم في القاهرة أثناء فترة العملية عليه.

ويعاني الطفل راضي صاحب ال ٥ سنوات من فشل كلوي منذ ولادته ويحتاج إلى زراعة كلي.

واستطاع أهالي مركز تلا من جمع ما يقرب من مليون جنيها للمشاركة في عملية زراعة الكلي للطفل راضي.