الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
الأمم المتحدة: تعذ.يب ومعاملة غير إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين بسجون إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية

مروة فاضل

أعلن محمد شرشر المرشح لمجلس النواب بدائرة تلا في محافظة المنوفية، التبرع بأموال حملته الانتخابية الي الطفل راضي مريض الفشل الكلوي معللاً بأن حياة الإنسان اهم من أي منصب أو كرسي .

وجاء نص البيان “ حياة الإنسان أهم من أي منصب أو كرسي، قررت إيقاف حملتي الانتخابية وإلغاء مؤتمراتي الخاصة، وتحويل ثمنها إلى حالة الطفل راضي المصاب بالفشل الكلوي؛ لأن حياته أحق من أي إنجاز شخصي بمنصب أو كرسي. دمتم سالمين.​ابنكم وأخوكم محمد شرشر”. 

كما زار محمد شرشر، ابن تلا، الطفل راضي، المريض بالفشل الكلوي، وتبرع له بأموال حملته الخاصة.

​ووعد شرشر الأسرة بأنه سيوصلهم إلي المستشفى بسيارته الخاصة يوم السبت القادم، ووضع استضافتهم واقامتهم في القاهرة أثناء فترة العملية عليه. 

ويعاني الطفل راضي صاحب ال ٥ سنوات من فشل كلوي منذ ولادته ويحتاج إلى زراعة كلي. 

واستطاع أهالي مركز تلا من جمع ما يقرب من مليون جنيها للمشاركة في عملية زراعة الكلي للطفل راضي. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية زراعة الكلي تلا

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

علي جمعة: قصة البقرة تعلمنا الامتثال لأوامر الله وتجنب التنطع والورع الكاذب

أذكار المساء .. تزيل الهم والغم وتجلب الراحة والسرور

أسامة قابيل يرد على فنانة زعمت أن الله أذن لها بخلع الحجاب: القبول بالالتزام

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

