تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 .. ومحيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقرر إقامتها في يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبحضور الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي للمعرض، لمناقشة عدد من الملفات التحضيرية المتعلقة بالدورة الجديدة للمعرض، وفي مقدمتها اختيار شخصيتي العام الرئيسيتين.

وفي نهاية الاجتماع، استقرت اللجنة على اختيار اسم الأديب العالمي الكبير نجيب محفوظ ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على رحيله، تقديرًا لإسهاماته الفريدة في إثراء الأدب العربي والعالمي، وإعلاء قيم الإنسان والحرية والهوية المصرية في أعماله التي ترجمت إلى عشرات اللغات.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد استمرار تأثير نجيب محفوظ كأحد أبرز رموز الإبداع في التاريخ الثقافي المصري، وصاحب المشروع الأدبي الأهم في رواية التحولات الاجتماعية والسياسية لمصر في القرن العشرين، فقد نجح محفوظ في بناء عالم متكامل من الشخصيات التي عبرت بصدق عن ملامح الإنسان المصري، ليصبح أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وليظل اسمه علامة مضيئة في تاريخ السرد العربي الحديث.

كما قررت اللجنة اختيار اسم الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لدوره الرائد في إثراء عالم الطفولة بالرسوم والإصدارات التي شكلت وجدان أجيال كاملة من الأطفال، ويعد اللباد أحد أبرز الفنانين التشكيليين والمصممين في العالم العربي، حيث أسس مدرسة فنية مميزة في فن الرسم الصحفي وتصميم الكتب والمجلات، وارتبط اسمه بسلسلة من الإصدارات الموجهة للطفل التي جمعت بين الجمال والمعرفة والبساطة.

وقد قدم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو جزيل الشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة وما طرحوه من أفكار ورؤى بنّاءة خلال اجتماعات اللجنة، مؤكداً أن ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات حول تطوير البرامج الثقافية والفنية، واختيار الشخصيات المكرَّمة، يسهم بشكل مباشر في خروج المعرض بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية، وبما يعكس دورها التاريخي كمنارة للمعرفة والإبداع في العالم العربي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة، عن تفاصيل برنامج الاحتفاء بشخصيتي العام، ضمن الاستعدادات، لإطلاق واحدة من أهم دورات المعرض التي تشهد تطورًا في الشكل والمضمون، وتؤكد مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة العربية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد فؤاد هنو الدكتور أحمد مجاهد

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

مها الصغير

تحقيقات النيابة في اتهام الإعلامية مها الصغير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية: نسبت لنفسها اللوحات بالباطل

المضبوطات

صفقة بـ 225 مليون جنيه.. الداخلية تضبط شحنة حشيش ضخمة بالسويس

حملات أمنية في حلوان

حملة أمنية ضد الباعة الجائلين والتوك توك أمام محطة مترو حلوان| صور

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

