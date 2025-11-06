قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
أخبار البلد

الاعتداء على رئيس محصّلي كهرباء التجمع بالضرب ونقله إلى المستشفى | صور

العاملين بالكهرباء أثناء زيارة زميلهم
العاملين بالكهرباء أثناء زيارة زميلهم
الديب أبوعلي

زار المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وعزت إبراهيم المشرف على القطاعات التجارية، يرافقهم أحمد سعد العضو النقابي، بالتجمع الخامس، وائل حسن رئيس قسم التحصيل بايرادات التجمع الأول، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء تأدية عمله من قبل أحد المواطنين.

وجاءت الزيارة في إطار دعم القيادات وعلى رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، للعاملين وتأكيدًا أن سلامة الموظفين أولوية قصوى.

وأكد البيلي، أن الشركة تقف خلف جميع العاملين بها دون استثناء، وأن ما تعرض له "وائل حسن" اعتداء صارخ على كرامة العمل الوظيفي الذي لن يمر مرور الكرام.

وأضاف: لن نترك حقا من حقوق موظفينا يضيع، وقد وجهت فوراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولن نتهاون في حق أي عامل و سلامة موظفينا و هيبتهم خط أحمر.

وحرص البيلي على تقديم مكافأة مالية لرئيس قسم التحصيل تقديرا لجهوده المتميزة في الحفاظ على حق الشركة.

بدوره، أوضح فؤاد، أن المحصلين أو الفنيين يمثلون العصب الرئيسي للشركة، وأن الاعتداء عليهم اعتداء على المرافق العامة بأسرها، لافتاً إلي أن النقابة العامة تؤمن بأن دعم العاملين والوقوف إلى جانبهم ليس خيارا، بل واجبا وطنيا، ولن نسمح بإهدار كرامة أي موظف وسنعمل على توفير الحماية القانونية وكافة أنواع الدعم لهم، لضمان بيئة عمل ومناخ آمن يدعم الإنتاجية.

كما حرص رئيس المرافق العامة على منحه إعانة مالية، دعماً ومساندة من النقابة العامة وتحفيزا لرفع الروح المعنوية.

ومن جانبه أشار عزت إبراهيم، إلى أن الإجراءات القانونية جارية على أكمل وجه، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن المحصلين والفنيين هم “قلب الشركة النابض”، وأن تأمينهم جزء من استراتيجيتنا، وحقوقهم مكفولة، ولن نتركهم أمام أي مخالف أو معتدٍ.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسن البيلي قسم التحصيل بايرادات التجمع الأول النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

لجنة الضبط الجمركي

جمارك مطار الاسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كميه من الأدوية البشرية

معرض القاهرة التجاري 2025

هيئة المعارض والمؤتمرات تفتتح معرض القاهرة التجاري 2025 تحت شعار "كل ما يخص البيت المصري"

المنوفي

الذكاء الاصطناعي على مائدة الاستثمار: حازم المنوفي يربط التكنولوجيا بتنمية الصناعات الغذائية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات
صورة من الفاعليات

ظاهرة "دماغ الفشار".. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

