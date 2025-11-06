الاعتداء على رئيس محصّلي كهرباء التجمع بالضرب ونقله إلى المستشفى | صور

زار المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وعزت إبراهيم المشرف على القطاعات التجارية، يرافقهم أحمد سعد العضو النقابي، بالتجمع الخامس، وائل حسن رئيس قسم التحصيل بايرادات التجمع الأول، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء تأدية عمله من قبل أحد المواطنين.

وجاءت الزيارة في إطار دعم القيادات وعلى رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، للعاملين وتأكيدًا أن سلامة الموظفين أولوية قصوى.

وأكد البيلي، أن الشركة تقف خلف جميع العاملين بها دون استثناء، وأن ما تعرض له "وائل حسن" اعتداء صارخ على كرامة العمل الوظيفي الذي لن يمر مرور الكرام.

وأضاف: لن نترك حقا من حقوق موظفينا يضيع، وقد وجهت فوراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ولن نتهاون في حق أي عامل و سلامة موظفينا و هيبتهم خط أحمر.

وحرص البيلي على تقديم مكافأة مالية لرئيس قسم التحصيل تقديرا لجهوده المتميزة في الحفاظ على حق الشركة.

بدوره، أوضح فؤاد، أن المحصلين أو الفنيين يمثلون العصب الرئيسي للشركة، وأن الاعتداء عليهم اعتداء على المرافق العامة بأسرها، لافتاً إلي أن النقابة العامة تؤمن بأن دعم العاملين والوقوف إلى جانبهم ليس خيارا، بل واجبا وطنيا، ولن نسمح بإهدار كرامة أي موظف وسنعمل على توفير الحماية القانونية وكافة أنواع الدعم لهم، لضمان بيئة عمل ومناخ آمن يدعم الإنتاجية.

كما حرص رئيس المرافق العامة على منحه إعانة مالية، دعماً ومساندة من النقابة العامة وتحفيزا لرفع الروح المعنوية.

ومن جانبه أشار عزت إبراهيم، إلى أن الإجراءات القانونية جارية على أكمل وجه، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن المحصلين والفنيين هم “قلب الشركة النابض”، وأن تأمينهم جزء من استراتيجيتنا، وحقوقهم مكفولة، ولن نتركهم أمام أي مخالف أو معتدٍ.