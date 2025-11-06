عضو القومي لحقوق الإنسان: لم نعط للمتربصين فرصة للنيل من المؤسسات الوطنية

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه في 2003 وتأسيسه في عام 2004، احتفظ بتصنيفه في الفئة "أ" وهذه الفئة تعني أنه يتسق ويتفق تماما مع مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية المؤسسات الوطنية عن الأجهزة التنفيذية وأي أجهزة أخرى في المجتمع.

وأضاف عبد الحافظ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أنه في عام 2023-2024 كانت هناك توصية بالتخفيض وليست تخفيض إلى الفئة "ب" سببها يرجع إلى أن لجنة الاعتماد ارتأت أن هناك بعض النصوص القانونية المنظمة لعمل المجلس وبعض الأنشطة التي يمارسها المجلس تحتاج إلى جهد أكبر للاتساق مع مبادئ باريس، وهذا ما تم تداركه.

وتابع: قدرنا نحافظ على تصنيف المجلس في الفئة "أ" بالعمل الجيد والعمل الدوؤب والتركيز على ملاحظات لجنة الاعتماد، منوها أن المجلس لم يرد على الملاحظات التي وجهت إليها وإنما نفذها على أرض الواقع.

وأكد أننا لم نعط للمغرضين والمعارضين والمتربصين فرصة للنيل من المؤسسات الوطنية العريقة، منوها أن الأجهزة التنفيذية للدولة استجابت للمجلس القومي لحقوق الإنسان، سواء بمناقشة تعديلات تشريعية أو زيارات لأماكن احتجاز، أو مقابلة وزراء معنيين وذوي صلة بعمل المجلس.